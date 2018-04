PALERMO - Stava potando il pergolato nel suo terrazzino quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di due metri e mezzo. Andrea Gambi, 88 anni, pensionato di Montelepre (Pa), è deceduto poche ore dopo al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Partinico per le gravi lesioni riportati nell'incidente domestico che si è verificato ieri in tarda serata in via Meli, nei pressi di Piazza Sant'Antonino.A lanciare l'allarme per chiamare i soccorsi, la moglie del pensionato. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani e un'ambulanza del 118 che ha trasportato Gambi all'ospedale Civico di Partinico. I sanitari del pronto soccorso lo hanno immediatamente sottoposto alle cure del caso, ma alle 22,15 circa, il suo cuore si è fermato. La salma è stata restituita alla famiglia.(ANSA).