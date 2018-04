Chiara Ferragni e Fedez, c'è la data del matrimonio a Noto

La località era già nota, la data ancora non era stata ufficializzata. A Noto, infatti, l'influencer più famosa del mondo era stata per un sopralluogo qualche settimana prima di volare in America per far nascere il piccolo Leone a Los Angeles.

Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno Noto, in Sicilia, il 31 agosto. La data è stata svelata dal settimanale Oggi.Intanto, tutta la cittadina del Siracusano si prepara per l'evento più glamour dell'anno quando si riempirà di vip provenienti da tutto il mondo.