ROMA - "Ho apprezzato l'apertura da parte di autorevoli esponenti del Pd che, però, invece di fare passi avanti p fermo su posizioni che non aiutano. Nessuno è esente dalla responsabilità di dare un governo al Paese. Con la Lega, invece, c'è una sinergia istituzionale che ha permesso di rendere operativo il Parlamento" Lo ha detto il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, subito dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Ma oggi prendiamo atto che la Lega e Salvini ci stiano proponendo lo schema del centrodestra che è un ostacolo al cambiamento del paese", ha aggiunto Di Maio. "E' una posizione che non comprendo - prosegue -. Non comprendo perché Salvini, anzi fare partire un governo del cambiamento, si stia ostinando a propinare questo centrodestra. Qundi c'è una chisuura e la Lega deve prendersi le sue responsabilità. Così facendo il aprtito di Salvini vuole o fare il governissimo, e noi non siamo d'accordo, o il ritorno al voto che non ci spaventa. Di maio ha quindi ribadito l'invito a Berlusconi "a fare un passo di lato". Secondo il capo politico del M5s "l'apertura" all'ex cavaliere "è impossibile".