L'ennesima aggressione al personale sanitario si è verificata ieri all'ospedale Cervello, dove un operatore socio sanitario è stato colpito dai parenti di un paziente. In base a quanto ha riferito la vittima, che ha riportato la rottura del timpano, lui avrebbe ripetutamente invitato i familiari a lasciare il reparto, in sovraffollamento. Gli animi si sarebbero accesi in pochi istanti, poi la situazione è degenerata. Al rinnovo dell'invito di uscire, poco tenuto in considerazione, un ricoverato ha detto all'operatore "tu già hai parlato troppo" e l'ha colpito. L'operatore è stato soccorso e sottoposto alle cure dei medici. Una escalation di violenza che fa già registrare cinque casi a Palermo, nel giro di poche settimane.12 erano sulle barelle. Una situazione di sovraffollamento resa ancor più difficile dalla presenza di intere famiglie che assistono i ricoverati, in media 5 persone per ogni malato.