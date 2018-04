GENOVA - Un camion si è ribaltato in A10 tra Varazze e Arenzano. Sul posto si registrano 4 chilometri di coda. Il conducente è rimasto leggermente ferito ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Savona. Sul posto stanno operando la polizia stradale, i tecnici di Autostrade per l'Italia e i vigili del fuoco per presenza di carburante fuoriuscito dal serbatoio del tir. Ieri, sempre in A10 si era ribaltato un altro camion tra Genova Aeroporto e Genova Pegli: il tratto era stato chiuso per quattro ore causando gravi disagi al traffico sia sull'autostrada che in città.