È finito in tragedia lo scontro tra uno scooter e un'auto. Le due persone che viaggiavano sul veicolo a due ruote, un uomo e una donna, sono stati sbalzati sull'asfalto. lui, Alessandro Meloni, 47 anni, è morto, la donna è ferita.L'incidente è avvenuto alle 23 in via della Pineta all'incrocio con via Milano, a Oristano. Una Volkswagen "Polo" condotta da un cagliaritano, arrivata all'incrocio con via Milano, mentre svoltava a sinistra, è andata a scontrarsi con lo scooter condotto dal 47enne. L'impatto è stato violento e il conducente e la passeggera della moto sono finiti sull'asfalto. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e la polizia municipale. Il 47enne è stato trasportato al Brotzu, ma arrivato al pronto soccorso è deceduto. La donna è stata invece ricoverata all'ospedale Marino. Le sue condizioni non sono gravi, ha riportato ferite guaribili in 30 giorni.