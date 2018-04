Una donna di 72 anni, investita da un'auto in un parcheggio a Melegnano, in provincia di Milano, ha ricevuto una multa di 17 euro perché camminava fuori dal marciapiede. Lo riporta il Cittadino di Lodi. La donna, che nell'incidente si era fratturata tibia e perone, ha annunciato che presenterà ricorso. Dal comando di polizia locale, riporta il quotidiano, pur dispiaciuti per i danni subiti dalla signora, hanno ribadito che, in base al codice della strada, lei doveva camminare sul marciapiede.