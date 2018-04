. Lo dice il deputato regionale del M5S Giampiero Trizzino, smentendo l'approvazione da parte della giunta del piano regionale dei rifiuti . "Musumeci sostiene - aggiunge Trizzino - di aver approvato il piano rifiuti? Nulla di più falso. In Sicilia non esiste alcun piano regionale dei rifiuti.di fondi comunitari"."Addirittura - afferma Trizzino - questo provvedimento prima di cominciare a produrre i propri effetti, dovrà ottenere i pareri del Cga, delle Srr, dei Comuni e della Commissione ambiente dell'Ars. Insomma siamo all'anno zero, ci vorranno almeno otto mesi prima di un eventuale via libera.