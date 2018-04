“Perché i disastri della vecchia politica che ha sgovernato per decenni l’Italia, il Sud e la Sicilia non si risolvono in mille giorni, quelli del governo Renzi per capirci. Però in quei mille giorni abbiamo fatto un mezzo miracolo al Sud. Guardi, è ormai chiaro che l’Italia vola se decolla il Mezzogiorno, ma il Sud non ha dove andare se il Paese conta in Europa e nel Mondo come il due di coppe con la briscola a bastoni. Noi abbiamo dato credibilità, autorevolezza all’Italia e abbiamo offerto una via d’uscita al Sud. Gli elettori ci hanno bocciato, ma mi chiedo: qual è il progetto di futuro del governo Lega-5 stelle per il Sud? Non non accettiamo uno schema di un Sud condannato all’assistenzialismo, agli aiuti di Stato. Noi vogliamo dare ossigeno alle imprese, vero motore dell’economia e dell’occupazione”.

“Sì ma abbiamo eletto un Presidente della Repubblica palermitano, un presidente del Senato palermitano, io ero in segreteria nazionale...”.

“Mi chiederei, al contrario, perché nel Mezzogiorno non c'è ancora una classe dirigente all’altezza delle sfide nazionali”.

“Gli elettori cambiano idea nel giro di una stagione. Hanno eletto Musumeci a novembre e a marzo hanno votato in massa Di Maio. Credo che la domanda corretta sia: possiamo ancora dividere il mondo in destra e sinistra? O è arrivato il momento di dire che il mondo si divide tra forze della conservazione e forze dell’innovazione e del cambiamento?

“Ci saranno delle primarie per eleggere il nuovo segretario o lo si eleggerà in assemblea. C'è un dibattito aperto nel partito. Io credo che quello che è accaduto in Francia con Macron vada visto come una grande opportunità. Questo non vuol dire fare un nuovo partito, ma darsi una nuova missione. Sto registrando un'aspettativa molto grande da quando abbiamo lanciato l'iniziativa di sabato. Soprattutto tanti ragazzi interessati”.

“Nessuno le ha fatte nella stanzetta, le ha votate la direzione. Se noi cerchiamo un'attenuante nella composizione delle liste facciamo un errore. Qui è accaduta qualcosa di molto più grande. Qui c'è stata una sconfitta clamorosa...”.

“Si era già dimesso da premier dopo la sconfitta referendaria, e oggi si rimpiange tantissimo quell'occasione perduta. Al Sud la misura della sconfitta è ancora più grande. Non vogliamo cercare attenuanti, anzi è stata talmente drammatica la sconfitta che, o ci interroghiamo su qualcosa di nuovo da mettere in campo, oppure... C'è un dato che mi impressiona molto: nelle periferie siamo a rischio estinzione. Mentre siamo forti nelle zone bene delle città”.

“Chi conosce Maria Elena Boschi sa benissimo che la figurina costruita su di lei è totalmente fasulla. Sì, si è costruita questa immagine del partito vicino alle banche. E abbiamo commesso qualche errore noi a non spiegare bene che non era così. Noi stiamo costruendo una nostra piattaforma social sulla partecipazione positiva da contrapporre a quella dei 5 stelle fondata sul disprezzo e sull’insulto. La lanceremo a breve”.

“Non è l'argomento all'ordine del giorno della riunione di sabato. Il nuovo campo parla all’Italia e all’Europa”.

“Non c'è nessuno che sta qui a sperare che questi facciano il governo per dire poi al Paese avete visto? Io voglio bene all’Italia e spero il meglio. Quei due partiti però hanno vinto le elezioni e devono mantenere le promesse che hanno fatto agli italiani. Io non condivido nulla di quello che hanno scritto e detto ma dicono governare. In democrazia l’opposizione è la garanzia più grande per la società intera. Di certo non faremo il tutor dei 5 Stelle”.

“Lo dico un’altra volta, a Trabia parliamo del futuro dell’Italia e dell’Europa. Di Sicilia parleremo in altri luoghi”.

