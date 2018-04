Scillato, incantevole borgo madonita, si vestirà d'arancio. Promossa e patrocinata dall'Amministrazione Comunale, la Sagra dell'Arancia, è una festa simbolo del territorio, un appuntamento consolidato nel tempo, ormai diventato tradizione, che ha come obbiettivo prioritario la tutela e la promozione del prodotto tipico locale, l'arancia "biondo", riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale da tutelare e la valorizzazione ed il rilancio del patrimonio storico, artistico e culturale del Comune. Questa manifestazione, da semplice festa della comunità, è diventata nel tempo , richiamo per tanti visitatori e turisti, opportunità per incentivare l'attività degli operatori economici locali,occasione d'incontro e aggregazione sociale. Alle ore 9:00 avranno inizio le visite guidate per le sorgenti di Scillato, museo dell'acqua, mulini storici e santuario Maria S.S. Della Catena. Alle ore 17:00 l'apertura del percorso gastronomico, dove l'arancia sarà gustabile in tantissime varianti , dal semplice agrume,nelle torte e nei dolci. La sagra promuoverà la Sicilianità sotto ogni punto di vista,saranno presenti produttori e artigiani locali e non mancheranno gli eventi: convegni,mostre di fotografia, pittura,ritratto; animazione itinerante con artisti di strada , balli folkloristici e spettacoli musicali. Commenta l'assessore all'agricoltura, turismo e spettacolo, Piero Mogavero: "L'organizzazione della sagra è un lavoro di squadra dell'intera giunta a cui vanno i ringraziamenti più sentiti".