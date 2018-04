i tratta del 48enne, pluripregiudicato bagherese Rosario Scianna, tra l'altro sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, quindi proprio a Bagheria.

Per lui sono scattate le manette e dovrà rispondere anche della violazione del provvedimento.

I poliziotti dell'Investigativa del commissariato Politeama stanno vagliando le immagini che riguardano altri episodi analoghi, per valutare l’eventuale responsabilità di Scianna.

Un vero e proprio incubo per la madre, una trentenne palermitana, e sua figlia, a tu per tu con un malvivente che ha tentato di rapinarle.. La vittima si è opposta, allora lui ha cominciato a frugare nelle tasche e nello zaino della piccola. Un colpo andato alla fine in fumo: il rapinatore è repentinamente uscito dall'ascensore e si è dato alla fuga per le scale. Nonostante la paura, la donna non ha perso lucidità ed ha lanciato l'allarme alla polizia.