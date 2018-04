PALERMO - Lo stralcio ieri sera al'Ars dalla Finanziaria regionale dell'articolo che prevedeva la soppressione dell'Esa e l'incremento delle risorse destinate ai forestali "sono due importanti risultati della mobilitazione promossa dai sindacati". Lo affermano i segretari di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil regionali Alfio Mannino, Pierluigi Manca e Antonio Marino, che aggiungono: "Auspichiamo adesso che anche per gli altri punti della nostra vertenza si registrino passi avanti", confermando "per ora lo stato di agitazione dei lavoratori e le iniziative territoriali per tenere vivi i temi della vertenza fino alla completa soluzione".I tre segretari fanno sapere che la prossima settimana sui temi della vertenza è previsto un incontro tra i sindacati e il presidente della Regione. Ricordano anche che ieri si è svolta a Palermo la manifestazione regionale dei forestali e dei lavoratori degli enti di servizio all'agricoltura e alla zootecnia, a cui hanno fatto seguito un incontro con l'assessore regionale all'Agricoltura e col gruppo del Pd all'Ars. Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil regionali annunciano anche che nei prossimi giorni sono in programma incontri anche con altri gruppi parlamentari perché restano "infatti sul tappeto la questione dell'applicazione del contratto integrativo dei forestali, il riavvio al lavoro del personale dell'Aras e la soluzione dei problemi che riguardano i consorzi di bonifica (mancanza di risorse e impossibilità ad oggi di avviare i lavoratori e di far partire la campagna irrigua), oltre che le riforme. Sull'Esa il governo ha annunciato che presenterà un disegno di legge". (ANSA).