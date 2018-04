PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato Francesco Pizzo, 31 anni, sorpreso a spacciare droga nel quartiere Zen 2 di Palermo. Gli agenti delle volanti hanno notato due giovani sospetti in via Costante Girardengo: l'acquirente è riuscito a fuggire, il pusher è stato bloccato. Addosso a Pizzo state trovate 26 dosi di marijuana e 24 dosi di hashish, tutte contenute in buste trasparenti. Il giovane è stato portato in questura. (ANSA).