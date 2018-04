. Il Partito democratico, come scrive il Giornale di Sicilia, ha sciolto le riserve e sosterrà la candidatura civica di Giacomo Tranchida, esponente storico della sinistra trapanese, che ha incassato il sostegno anche di diversi pezzi di ceto politico provenienti dal centrodestra, come Giuseppe Guaiana, già assessore regionale in pectore (non se ne fece nulla) di Forza Italia. Favorevole alla convergenza anche il big renziano del Pd Baldo Gucciardi, che ha fatto nei giorni scorsi un endorsement per Tranchida. Si è chiamato fuori dai giochi Piero Savona, candidato del Pd un anno fa. A sinistra resta in campo il dem Peppe Bologna. Nelle ultime 48 ore ha formalizzato la sua candidatura l'avvocato Pippo Galluffo, su cui dovrebbe convergere il centrodestra che non affluisce nella coalizione di Tranchida oltre ai socialisti di Nino Oddo, che già un anno fa in città si allearono con il centrodestra.