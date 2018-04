1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, terza sezione penale, ore 09:00 Prima udienza del processo a Orazio Di Grazia, il 22enne accusato di aver aggredito il 2 settembre dello scorso anno a Catania il vigile urbano Luigi Licari mentre era in servizio in via del Rotolo.2) PACHINO (SR) - centro, ore 09:00 Manifestazione "Pachino per la legalità", organizzata dall'amministrazione e del consorzio di tutela "Igp pomodoro di Pachino" dopo gli atti vandalici subiti nelle ultime settimane da imprenditori agricoli. In programma una marcia per le vie del paese ed una seduta di consiglio comunale nell'ex cinema Diana3) CATANIA - Palazzo Giustizia, ore 09:30 Udienza del processo davanti alla Corte d'assise d'appello a Veronica Panarello, la donna condannata a 30 anni di reclusione con l'accusa di avere ucciso il figlio Loris di 8 anni il 29 novembre del 2014 nella loro casa di Santa Croce Camerina (Ragusa).4) CATANIA - Confindustria, viale Vittorio Veneto 109, ore 09:30 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontra la Giunta di Confindustria Catania per un confronto sui temi dell'economia e dello sviluppo del territorio. All'incontro partecipa il presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro.5) PALERMO - Itet "Pio La Torre", via Nina Siciliana, ore 09:30 Iniziativa promossa dal Centro Pio La Torre e dalla Fondazione Basso in ricordo di Pio La Torre e Lelio Basso, due vite parallele per la democrazia e la legalità costituzionale. Interverranno, tra gli altri, Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre; Franco Ippolito, presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso.6) PALERMO - Villa Niscemi, ore 09:30 Amministrazione comunale e Lav presentano un progetto per favorire, in particolare, l'adozione dei circa 540 cani randagi presenti nel canile, tra cui circa 80 cuccioli.7) CATANIA - Le ciminiere, sala Ciclope, ore 10:30 Convegno dal titolo "Criticità e prospettive nelle gestione degli impianti di depurazione in Sicilia" organizzato dall'Associazione nazionale degli ingegneri per l'ambiente e il territorio dell'Università di Catania8) CATANIA - Cortile Platamone, ore 10:30 Manifestazione conclusiva della terza edizione de "Il Giardino delle Giuste e dei Giusti", iniziativa riservata alle scuole ed organizzata nell'ambito dell'Alternanza Scuola - Lavoro dalla Federazione nazionale degli insegnanti (Fnism) - Toponomastica femminile.9) CATANIA - Ex palazzo Esa, ore 11:00 Presentazione della I edizione del "Festival siciliano della famiglia e del network comuni amici della famiglia", promosso dal Forum delle Associazioni Familiari della Sicilia, in programma dal 28 giugno all'1 luglio a Catania. Partecipano, tra gli altri, gli assessori regionali Sandro Pappalardo e Mariella Ippolito.10) TAORMINA (ME) - The Ashbee Hotel, ore 11:45 In occasione della riapertura del "St. George Restaurant by Heinz Beck" lo chef pluristellato terrà una conferenza stampa di presentazione. Modera il giornalista Nuccio Anselmo della Gazzetta del Sud. 11) MODICA (RG) - sede del duomo di San Giorgio, ore 15:00 Inaugurazione del 56esimo Congresso nazionale dell'Unione commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec). Interverranno, tra gli alti, il presidente nazionale dell'Unione Daniele Virgillito, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani e il presidente della Cassa dei dottori commercialisti Walter Anedda.12) CATANIA - Le Ciminere, sala Ciclope, ore 15:00 Convegno dal titolo "Uso efficiente delle risorse ed economia cirolare nella filiera delle costruzioni: problematiche ed opportunità per il settore pubblico e privato", organizzato dall'Università e dall'Enea.13) CATANIA - Palazzo Scannapieco, via Dusmet 157-167, ore 16:00 Incontro da titolo "Si fa presto a dire 'populismo'", con il politologo dell'Università di Torino Alfio Mastropaolo. L'iniziativa è promossa dall'Ateneo di Catania.14) PALERMO - sale del Mondello Palace Hotel, ore 16:00 Sesto meeting annuale, dedicato alle cure palliative, dal titolo "Beautiful mind in Palliative Care" che vedrà Le "menti migliori" a confronto sulle nuove frontiere delle cure palliative.15) PALERMO - Auditorium Rai, ore 18:00 Incontro con gli autori del sito on-line di letteratura "Il cucchiaio nell'orecchio", coordinato da Francesco Gambaro. Nel corso del pomeriggio proiezioni di foto e letture di alcuni dei testi pubblicati dai 20 autori ospiti del blog.16) PALERMO - Fabbrica 102, ore 22:00 Il batterista Giuseppe Urso presenta il suo nuovo trio con due giovani, Valerio Rizzo e Stefano India.(ANSA).