Due studentesse, in stato di choc, hanno fermato una gazzella dei carabinieri che hanno arrestato Salvatore Bonventre, 66 anni di Trapani. L'uomo ha cercato di ricomporsi e fuggire, ma è stato fermato dopo pochi metri. Ora è indagato per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza e luogo frequentato da minori.