L'attrice siciliana, 43 anni, ha dato alla luce la sua primogenita Beatrice, frutto del suo amore per l’imprenditore ragusano Simone Mazzone. L'annuncio è arrivato via Instagram. La Tabita, al settimo cielo, ha condiviso uno scatto del compagno che stringe tra le braccia la piccola. "Noi da ora in avanti – scrive la neo mamma – #imieiamori #beatrice #brunetto #chidovevadirlo #6aprile2018#instamum #mum #daddy”.– le fa eco Mazzone (che lavora nel settore della ristorazione, ndr.) sul suo profilo social – la preoccupazione per il proprio futuro, #miafiglia #beatrice, oggi sono un uomo #sereno pieno di energia ed ottimismo che non lotta più contro il tempo. #fatefigli siate #incoscienti sarà una delle poche cose buone che avrete fatto in #vita”.Il 27 marzo 2016 l'attrice, protagonista di svariati film e fiction di successo, ha visto la morte in faccia dopo essere stata colpita da un'ischemia cerebrale.correvo come una matta, non mi fermavo mai - raccontò al settimanale "Oggi" - Poi, un bel giorno, il cervello mi ha detto: 'Basta, ti blocco io'...Stavo ripassando la contabilità della mia azienda e a un certo punto ho cominciato a confondere i mesi. Mi chiedevo: 'Ma febbraio viene prima o dopo marzo?'. Quando ho sentito i formicolii alla mano, ho sentito che mi sarebbe venuto un colpo: a 20 anni avevo già avuto un'ischemia cerebrale. Quando ho cominciato a vedere tutto appannato, mi sono vestita, ho preparato la valigia per l'ospedale e chiamato il mio migliore amico. 'Antonio vieni, sto per morire'. Per guadagnare tempo, mi sono fatta trovare giù, davanti al portone. In clinica mi hanno salvato la pelle. La colpa dei miei tia (ischemia cerebrale transitoria, ndr) è di un genotipo malato".e, dopo la grande paura, è arrivata la gioia più grande.