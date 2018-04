Venuti guiderà il partito in attesa del congresso cittadino che si terrà probabilmente in autunno e che dovrà eleggere il successore di Antonella Milazzo, l'ex deputata regionale che nel frattempo ha rassegnato le sue dimissioni.

Da qui la richiesta di dimissioni degli assessori Pd dalla giunta. In seguito alla presa di posizione del segretario, il coordinamento cittadino del Pd aveva approvato un documento in cui denunciava il "malcontento popolare, che pone l’intero partito in difficoltà nei rapporti con la città". Per quanto riguarda il sostegno in Aula si è profilata una valutazione "caso per caso", nell'approvazione degli atti. Poi l'invito agli assessori Clara Ruggieri, Annamaria Angileri e Agostino Licari a rimettere le deleghe "in conformità ai principi sanciti dallo statuto e dal codice etico del partito".