Vittorio Sgarbi, ormai ex assessore ai Beni Culturali, si era prodigato per la nomina di un nuovo tecnico, che avrebbe aiutato lui e il suo successore Sebastiano Tusa nella gestione dell’ente. , ormai ex assessore ai Beni Culturali, si era prodigato per la nomina di un nuovo tecnico, che avrebbe aiutato lui e il suo successorenella gestione dell’ente.

Si tratta di Bernardo Perrier Tortorici Montaperto, delegato all’organizzazione degli eventi dedicati a “Palermo Capitale Italiana della Cultura, nell’anno 2018”. A lui, la Regione Sicilia verserà 6197,46 euro lordi, per una consulenza di tre mesi. Montaperto è stato presidente dell’associazione culturale “Dimore Storiche Italiane”, ma questa non è la sua prima esperienza a contatto con le amministrazioni pubbliche: tra il 2008 e il 2012 è stato assessore alla Cultura presso il Comune di Salemi, quando ad amministrarlo c’era lo stesso Vittorio Sgarbi. Un sodalizio che dura quindi da almeno dieci anni e che si evolve adesso in una nuova e singolare situazione. Dimessosi, Sgarbi è “rientrato” in assessorato per nomina di Tusa, come consulente. Così, il critico e Montaperto, si ritroveranno a lavorare insieme come collaboratori tecnici dello stesso ente.

, avvocato barese e neo consulente di Cordaro, avrà il compito di fornire pareri di diritto urbanistico ed ambientale, a partire da questo mese di aprile fino a settembre del 2018. Per lui, una parcella di circa quindici mila euro lordi. Violi, laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania nel ‘91, è stato – fra le altre cose – consulente per il Ministero del Welfare (2008) e per il Ministero dello Sviluppo Economico fra il 2012 e il 2013.

Non solo incarichi negli assessorati, ma anche nuovi nomi per l’Assemblea Regionale. Dopo le discusse infornate delle ultime settimane, altri due nomi si sono aggiunti ai collaboratori dei deputati di Sala d’Ercole. Ad ampliare il proprio staff sono stati Giorgio Assenza ('Diventerà Bellissima') e Stefano Zito (Movimento 5 Stelle).

A completare il quadro è Alessandro Magnano, neo addetto alla segreteria dell’onorevole Stefano Zito del Movimento 5 Stelle (segretario d’aula), con una mensilità di 1.584 euro lordi, prevista fino al 30 giugno 2018.

- Una nuova infornata di consulenti ha fatto aumentare ulteriormente il numero di collaboratori degli assessorati regionali e dell’Ars. Sono infatti quattro i “nuovi arrivi” reclutati nelle istituzioni regionali, soltanto nelle ultime settimane.Per il deputato questore di 'Diventerà Bellissima' arriva l’ottavo membro della sua squadra: si tratta di, assunta dal 20 marzo al 31 dicembre 2018 con un compenso di 1.350 euro lordi al mese.