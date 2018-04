17) PALERMO - Magneti Cowork, Via Emerico Amari 148, ore 19:00 Inaugurazione della mostra "Quei sogni sfumati" di Michele Ginevra. Interverrà Giovanni Franco.

18) PALERMO - Serra Tropicale dell'Orto Botanico, via Lincoln 2, ore 19:00 Presentazione dell'installazione "Arrivano i dinosauri". Saranno esposti due, tra i più importanti modelli di dinosauri al mondo.

19) PALERMO - Sala Grande del Teatro Massimo, ore 20:30 Esibizione del tenore spagnolo Celso Albelo con "I Puritani" di Vincenzo Bellinil. Orchestra e Coro del Teatro Massimo. Direttore Jader Bignamini.

20) PALERMO - Conservatorio di Musica di Stato "V. Bellini" ore 21:00 Presentazione del libro di Giuseppe Antonio Borgese "Gita a Monreale. Da una lettera giovanile, il percorso arabo - normanno", organizzata dalla fondazione "G.A. Borgese" e dai fotografi Luciano e Gandolfo Schimmenti nell'anno di Palermo capitale della Cultura 2018.

21) PALERMO - Blue Brass, Ridotto dello Spasimo, ore 21:30 Jerusa Barros in concerto.

22) PARTANNA (TP) - auditorium "Giacomo Leggio", ore 21:30 Nell'ambito della settimana nazionale della consapevolezza sull'autismo sarà in programma lo spettacolo "Risate & musica Fabrizio Bracconeri Tour". Nel corso della manifestazione gli alunni dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" e della scuola "Luigi Capuana" di Santa Ninfa sfileranno in corteo dal Castello Grifeo fino a piazza Falcone e Borsellino.

1) PALERMO - Complesso monumentale ex Noviziato Crociferi, via Torremuzza 21, ore 08:30 Convegno su "Il sistema integrato di sicurezza e la sicurezza urbana", organizzato da AnciSicilia e Associazione professionale polizia locale d'Italia (Anvu).2) CATANIA - Corte d'Assise, ore 09:00 Udienza del processo per duplice omicidio e tentativo di omicidio al gioielliere Gianni Guidi, 57 anni, che il 18 febbraio 2008, a Nicolosi, uccise due rapinatori, ferendone un terzo, che avevano assaltato il suo negozio.3) CATANIA - Camera di Commercio, ore 09:00 X Business forum italo - russo dal titolo "Italia-Russia: l'arte dell'innovazione". Partecipano, tra gli altri, l'Ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov, il presidente di Banca Intesa Russia e presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia Antonio Fallico e il presidente della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale Pietro Agen.4) PALERMO - Mondello Palace Hotel, ore 09:00 Prima giornata di lavori del VI meeting annuale dedicato alle cure palliative dal titolo "Beautiful mind in Palliative Care". Fino al 14 aprile.5) PALERMO - Galleria di Arte Moderna, via Sant'Anna 21, ore 09:30 Convegno nazionale Auser dal titolo "Abitare contemporaneo. La condizione abitativa degli anziani a Palermo". Partecipa il presidente Auser Sicilia Pippo di Natale. Previste le presenze del sindaco Leoluca Orlando, della segretaria generale Spi Cgil Concetta Balistreri, del presidente Ordine Architetti Pa Franco Miceli e del Segretario generale della Cgil Pa Enzo Campo.6) MODICA (RG) - sede del duomo di San Giorgio, ore 09:30 Seconda giornata del 56esimo Congresso nazionale dell'Unione commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec).7) MAZARA DEL VALLO (TP) - Sala convegni Cnr-Istituto per l'Ambiente Marino Costiero, via Luigi Vaccara, ore 09:30 Congresso regionale della Uila Pesca "Naturalmente Uila. Sostenere lo sviluppo e il rilancio delle marinerie di Sicilia". Partecipano la segretaria generale Uila Pesca Enrica Mammucari, il segretario generale della Uila Sicilia Nino Marino, i segretari generali Uil di Sicilia e Trapani Claudio Barone ed Eugenio Tumbarello.8) CATANIA - Centro "Le Ciminiere", ore 10:30 Legambiente presenta, alla presenza del governatore Nello Musumeci, una campagna di informazione, sensibilizzazione e volontariato ambientale per liberare la Sicilia dai rifiuti e promuovere l'economia circolare. Partecipano, tra gli altri, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e l'assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon.9) PORTO EMPEDOCLE (AG) - Palazzo di Città in via Roma, ore 11:00 Conferenza stampa indetta dal sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. Sarà presente il vice presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana on. Giancarlo Cancelleri, il sindaco della città, il vice sindaco e assessore comunale al Bilancio Salvatore Urso, il segretario comunale Michele Iacono.10) PALERMO - istituto Villa Nave, via Nave 51, ore 12:00 La direzione del carcere Antonio Lorusso (ex Pagliarelli) e i vertici dell'Istituto Villa Nave sigleranno una convenzione per l'istituzione di una farmacia solidale all'interno del penitenziario che distribuirà i farmaci gratuitamente ai detenuti in difficoltà economiche.11) PALERMO - Villa Niscemi, ore 12:30 Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso di una cerimonia, conferirà il riconoscimento denominato "Tessera Preziosa del Mosaico Palermo" al N.H. Danny Wise.12) BAGHERIA (PA) - cine Teatro Roma, via Roma 8, ore 15:30 La Cgil organizza un dibattito su "Graziella Vistrè, il coraggio e la passione". Previsti interventi di Maria Concetta Balistreri, Maurizio Calà, Enzo Campo, Adele Cinà e Dario Fazzese. Alle 17 andrà in scena l'anteprima nazionale dello spettacolo di Artea teatro "Sole d'Inverno". 13) CATANIA - Municipio, sala giunta, ore 16:30 Conferenza dei direttori generali della aziende sanitarie della città convocata dal sindaco Enzo Bianco per discutere delle morti per morbillo a Catania.14) PALERMO - Chiesa valdese, via Spezio 43, ore 17:30 Presentazione del libro di Sergio Manna, professore di Pastorale clinica alla facoltà valdese di Teologia, "L'ascolto che cura. La parola che guarisce".15) PALERMO - Sala dell'Oblò, Palazzo dei Normanni, ore 17:30 Emissione di un annullo filatelico speciale raffigurante Santa Caterina d'Alessandria creato in occasione della mostra 'Sicilië, pittura fiamminga'. L'annullo sarà depositato per 60 giorni nello Sportello Filatelico dell'Ufficio Postale di via Roma. Partecipano il presidente della Fondazione Federico II Gianfranco Miccichè e il direttore generale Patrizia Monterosso. 16) PALERMO - Auditorium Rai, ore 18:00 Presentazione del libro "Ciao Ibtisam - Il caso Ilaria Alpi" di Serena Marotta, pubblicato da Informazione libera. Intervengono: Alberto Samonà giornalista e scrittore, Serena Marotta giornalista e auttrice, Mariangela Gritta Grainer portavoce ilariaalpi.it osservatorio sull'informazione, Fabio Gagliano e Liborio Martorana, editori Informazione libera.