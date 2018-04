Un liceale di 17 anni, Francesco Renzetti, è morto ieri sera in seguito a un incidente avuto con il suo scooter. Era in sella al suo veicolo quando si è scontrato con un'auto ed è morto per le gravi ferite riportate. È accaduto intorno alle 20.00 in viale Giotto, ad Arezzo, all'altezza del parco Modigliani, a ridosso del centro cittadino.Il ragazzo si è scontrato con una Nissan Qashqai ed è stato sbalzato dallo scooter finendo violentemente a terra. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ma ogni tentativo di salvare il 17enne è stato inutile. I rilievi sono affidati alla polizia municipale.L'intera cittadina è a lutto per la morte del ragazzo che apparteneva a una famiglia molto conosciuta di avvocati che risiede a Santa Firmina.