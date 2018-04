A proposito di coperture finanziarie “incerte”, ecco anche i rilievi su un’altra norma rimasta comunque nel corpo della legge: è quella che introduce il “biglietto unico” per il trasporto locale. Secondo la Commissione, la “relazione non evidenzia elementi dai quali possa evincersi la congruità di tali stanziamenti”.

E se i tecnici si soffermano anche a chiedere “la natura dell’indebito e i beneficiari” previsti in una norma che stanzia 37 mila euro per l’attività sportiva dell’Università di Catania, molti di più sono i dubbi su un altro articolo, comunque rimasto dentro la legge di stabilità. Si tratta della norma sulla “valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale” e che prevede la concessione ai privati di questi beni, al fine di recuperare il patrimonio in cambio ovviamente del diritto di utilizzare quel patrimonio per fini commerciali. Ma la norma, secondo i tecnici, è confusa: non è chiaro se il riferimento è solo ai beni di proprietà della Regione; viene cancellato il riferimento alle “condizioni di precarietà strutturale” che è uno dei presupposti nella norma del 2016 attualmente in vigore; viene meno la finalità della concessione volta al risanamento, adeguamento, riqualificazione e riconversione dei beni; infine i beni da affidare verranno individuati esclusivamente con decreto dell’assessore regionale per il territorio e l’ambiente. L’assessore Cordaro, insomma, a differenza di quanto prevede adesso la norma, non dovrà nemmeno confrontarsi con i colleghi dell’Economia, dei Beni culturali e dell’Agricoltura e non dovrà passare il vaglio della commissione ambiente dell’Ars. Intanto, questa norma, nonostante l’allarme dei tecnici, ha passato il vaglio della commissione bilancio.

