sui rifiuti. Entrambi gli atti sono scritti in accettabile italiano e, quindi, di facile comprensione per tutti. Tranne che non si voglia fare solamente demagogia per conquistare qualche titolo sui giornali". Lo dice in una nota il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

PALERMO - "Sarebbe bastato semplicemente leggere il titolo della delibera adottata dalla giunta regionale il 6 aprile, 'Gestione del ciclo integrato dei rifiuti-piano stralcio-approvazione', per capire quale fosse il contenuto. Oppure andare a rileggere il resoconto stenografico del mio intervento in aula all'Ars, lo scorso 23 gennaio, in occasione della discussione di alcune mozioni"Fin dall'insediamento, questo governo è stato chiarissimo sul crono-programma: il piano dei rifiuti entro dicembre 2018 - aggiunge. - Frattanto, insieme all'assessore Alberto Pierobon e al consulente, Aurelio Angelini, abbiamo preannunciato e poi predisposto un 'piano stralcio', con l'obiettivo di individuare gli interventi più urgenti e anche per sostenere la raccolta differenziata attraverso l'impiantistica minima, necessaria e sufficiente in questa di fase di transizione. Questa è la realtà. Tutto il resto solo polemiche inutili e pretestuose", conclude il presidente della Regione, riferendosi all' attacco di ieri dei grillini e del deputato regionale Giampiero Trizzino.