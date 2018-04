Oltre alla casa finiscono sotto sequestro alcuni conti correnti.

Maria Concetta Riina due anni fa ha vinto una battaglia legale ed è stata riassunta in una concessionaria di automobili. La parentela con un boss sanguinario non poteva giustificare il licenziamento. Neppure se si è una Riina. E così la donna, 41 anni, fedina penale immacolata, è tornata in servizio. Lo decise il Tar andando contro ad un'interdittiva della prefettura di Trapani.

Ora a Maria Concetta Riina è stata sequestrare la casa in cui vive e che secondo i giudici sarebbe riconducibile al padre Gaetano, fratello di Totò Riina, e condannato per mafia. La decisione è della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo., gli avvocato Giuseppe La Barbera e Pietro Riggi, contattati da Livesicilia, annunciano battaglia: “La nostra cliente sta pagando due mutui, uno per l'acquisto della casa e l'altro per le spese del matrimonio, frutto di anni di sacrifici e duro lavoro come impiegata. Non si comprende cosa c'entri il padre”.Valore dell'acquisto: 97 mila euro. In effetti è stata lei a stipulare un mutuo da 120 mila euro: il dato superiore al prezzo di vendita renderebbe sospetta l'operazione.Non si era ancora sposata e non aveva un reddito tale da affrontare le spese di acquisto e di ristrutturazione. Una ristrutturazione di cui parlava Gaetano Riina durante i colloqui in carcere a conferma del fato che sarebbe stato lui a sborsare centomila euro per i lavori.