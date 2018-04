- Nuova, importante nomina negli uffici della Regione siciliana.è stata assegnata ad. L’avvocato, già dirigente regionale di terza fascia, è subentrata ad un’altra donna che l’ha preceduta: l'ex dirigente generale della Funzione pubblica Luciana Giammanco.. Tra le alte cose, ha il compito di proporre al governo regionale l'approvazione e le modifiche del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; quello di verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici più 'a rischio'; verificare i possibili casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi., e ha già avuto una serie di incarichi nell’ambito della Regione Sicilia: dalla Dirigenza dell’ufficio legislativo legale (praticamente mantenuta ininterrottamente dal 2000 al 2010) alla guida dell’Ufficio Speciale per la Legalità (carica che ricopriva ancora qualche giorno fa, quando è stata chiamata ad assolvere questo nuovo compito). Nel 2014 ha ricevuto un incarico ispettivo e nel 2016 si è inoltre occupata di recupero e gestione di beni confiscati alla mafia.