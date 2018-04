MERI' (MESSINA) - I carabinieri hanno eseguito a Merì, nel Messinese, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di di D.A., 36 anni, accusato di incendio, tentativo omicidio, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, in ottemperanza all'ordinanza del Gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura. L'uomo vessava, picchiava, molestava e insultava l'ex compagna e i due figli. In un caso ha cosparso con liquido infiammabile la porta d'ingresso della piccola abitazione dove abitano le vittime, minacciando di dare fuoco alla casa.(ANSA).