POZZALLO (RAGUSA) - La guardia di finanza di Ragusa ha denunciato un catanese di 30 anni, sbarcato con la propria auto a Pozzallo dal catamarano "Jean de La Vallette" proveniente da Malta, che aveva nascosto in un vano del mezzo 51 mila euro in contanti. Attraverso le banche, la Gdf ha subito verificato che l'uomo aveva precedenti di polizia e non aveva mai dichiarato i propri redditi al fisco. Il veicolo è stato scortato in caserma dove è stato ispezionato. Il denaro è stato sequestrato per "sproporzione", norma, introdotta nell'ordinamento italiano nel 1992 come contrasto alla criminalità mafiosa.(ANSA).