. Lo schianto è avvenuto all'ingresso del Parco della Favorita, in viale Diana, con un'auto che stava procedendo in controsenso., Ayala si trovava a bordo di una moto Yamaha quando è avvenuto lo scontro con una Fiat Punto guidata da un uomo.In base ai primi accertamenti dei medici Ayala non è in gravi condizioni, è cosciente, ma ha riportato la frattura del femore e viene tenuto sotto controllo. "E' stato rilevato un trauma agli arti inferiori - spiegano dall'ospedale - con una profonda escoriazione alla gamba sinistra. Una Tac escluderà altri eventuali danni. Indossava il casco, non ha quindi riportato trauma cranico".