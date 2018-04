Si prosegua pure a puntare il dito contro le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie se questo può servire a soddisfare istinti o addirittura interessi faziosi.

Ma ciascuno di noi stasera, in uno spazio privato, provi a fare l’esercizio di ripensare a questi temi per capire cosa possiamo fare per migliorare la nostra sanità"

Dall'aggressione all'equipe di Chirurgia pediatrica all'ospedale dei Bambini è un'escalation di violenza nelle strutture sanitarie: ultime, in ordine di tempo, le due aggressioni ad un infermiere del Civico, finito nel mirino stanotte. I medici si sono barricati in una stanza, lui è rimasto ferito al volto, colpito dal padre di una paziente che aveva fatto accesso in un'area dove non è consentita la presenza degli utenti.Un'atmosfera tesa, dove a farla da padrone è la paura. "Siamo ormai terrorizzati - proseguono - non c'è più alcun equilibrio. Dopo la scia di episodi che ha coinvolto gli altri ospedali, anche qui al Civico si è scatenato il caos. Una sorta di caccia all'uomo che ha reso per l'ennesima volta terribile le ore trascorse nell'area di emergenza".. In quel caso una dipendente è stata presa a calci e pugni e poi trascinata per i capelli. Pochi giorni prima, un'infermiera dell'ospedale di Partinico era stata colpita alle spalle e al petto da un utente. Un clima considerato dal commissario dell'Asp Antonino Candela "inaccettabile e frutto dell'ostilità nei confronti degli operatori che lavorano con professionalità e grande scrupolo".Era di turno al reparto di Chirurgia del Cervello quando è stato affrontato dal parente di un paziente che in osservazione, attendeva di essere trasferito: è stato preso a colpi di casco. E risale soltanto a domenica l'aggressione ai danni di operatore socio sanitario all'ospedale Cervello, picchiato mentre distribuiva i pasti. Aveva invitato i familiari ad allontanarsi perché il reparto era in sovraffollamento, ma è stato improvvisamente colpito alla testa ed ha riportato la lesione alla membrana del timpano.- spiega Massimo Geraci, consigliere e referente regionale per le aree di emergenza del sindacato medico italiano Anaao Assomed - nei confronti della quale non sono più sufficienti le manifestazioni di solidarietà o le considerazioni sui problemi socio culturali, che non cambiano da un giorno all'altro. Viviamo in un clima di terrore, dove non c'è più spazio nemmeno per i rapporti interpersonali. Un clima di sopravvivenza, provocato soprattutto da disagi strutturali e carenze del personale che si ripercuotono inevitabilmente sui servizi offerti. Coi sindacati chiederemo presto un incontro in Prefettura, sono necessari provvedimenti straordinari volti a fronteggiare eventi altrettanto straordinari e di pura emergenza. Questa escalation di aggressioni non è più tollerabile".- racconta Geraci - ho trovato una persona che teneva sotto minaccia psicologica i miei colleghi e gli operatori. Non è possibile che gli agenti di polizia non possano allontanare queste persone perché non c'è la flagranza. Servono regole d'ingaggio diverse per garantire la sicurezza in questi delicati posti di lavoro dove si svolge servizio pubblico. Quanto succede nelle aree di emergenza non è dovuta alla sola inciviltà di chi vi accede - aggiunge - Le aggressioni e le minacce continue sono determinate da un aumento esponenziale degli utenti che sono costretti a rivolgersi alle aree di emergenza. Alla base delle continue aggressioni ci sono scelte politiche. Se le aree di emergenza sono pensate per accogliere cento e invece ne arrivano mille pazienti è quasi fisiologico che si verifichino ogni giorno queste situazioni. Bisogna decongestionare l'emergenza ampliando i posti letto per i ricoveri. Solo questa è la strada per riportare la serenità nei pronto soccorso""Chiediamo l’autorevole intervento dell’assessorato Regionale della Salute ed ai direttori generali o commissari, in quanto datori di lavoro - dice Vincenzo Munafò, segretario provinciale -. Li richiamiamo alle loro responsabilità per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo in campo tutti i mezzi consentiti dalla legge affinché i protagonisti di questi atti vandalici, contro il personale, debbano essere assicurati alla giustizia in flagranza di reato e per interruzione del pubblico servizio, con immediato ammanettamento da parte delle forze dell’Ordine che intervengono sul posto, affinché possano servire da monito ad altre teste calde incentivate a gesti di emulazione. Sollecitiamo il prefetto a promuovere un incontro del comitato per l’ordine pubblico con all’ordine del giorno “la sicurezza negli ospedali palermitani”."Il fenomeno assume per la crescente frequenza connotati francamente preoccupanti per il personale sanitario che svolge quotidianamente con competenza e dedizione compiti delicati e faticosi con gradi variabili di responsabilità individuale, già gravati dalle fragilità attuali del sistema sanitario regionale, cui pure si sta ponendo progressivamente rimedio. La direzione aziendale sente la necessità di esprimere la sua vicinanza a operatori che, oltre che stanchi e impegnati, possono oggi sentirsi addirittura minacciati nella loro integrità fisica. Questo livello di malessere - proseguono - non può e non deve essere accettato dalla nostra società, ma rappresenta al contrario un tema su cui riflettere con attenzione. Non dobbiamo commettere l’errore di considerare gli ospedali fortezze da blindare con presidi di tecnologia crescente e metodi di sorveglianza sempre più sofisticati. Né basta lamentarsi del fatto che la riorganizzazione delle Forze dell’ordine abbia portato con sé la riduzione fino all’abolizione dei posti fissi di Polizia nei nostri Presidi Ospedalieri. All’opposto riteniamo che l’analisi condivisa nei giorni scorsi anche dall’assessore alla Salute Ruggero Razza ponga il dibattito su un piano assai più appropriato e possibilmente efficace".