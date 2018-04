Una persona è morta e altre due sarebbero rimaste gravemente ferite, raggiunte da colpi di arma da fuoco, in via Matteotti a Follonica (Grosseto). Dalle prime informazioni sembra che gli spari siano stati esplosi dopo una lite familiare che si è conclusa in strada davanti a un albergo della cittadina. La vittima Salvatore De Simone, 42 anni, è il titolare dell'Hotel Stella. La persona che ha sparato, Raffaele Papa, 29 anni, si è dato prima alla fuga, ma è stato intercettato e arrestato.



Sarebbe stato un vero e proprio agguato quello avvenuto in via Matteotti a Follonica (Grosseto). Oltre all'uomo deceduto sul colpo, sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna; uno dei due feriti è gravissimo e i sanitari del 118 stanno cercando di rianimarlo sul posto. Pare che la donna non fosse coinvolta nella lite.

share













Venerdì 13 Aprile 2018 - 16:22