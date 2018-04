Proprio per questo l'ufficio traffico del Comune ha deciso di intervenire con modifiche strutturali alla carreggiata.

Cambiamenti che dovrebbero smaltire il traffico e consentire una più fluida circolazione.

Nello specifico si prevede in via sperimentale "la quasi totale chiusura dell’ampio varco dello spartitraffico presente in corrispondenza dell’accesso principale al Mercato ortofrutticolo - si legge nell'ordinanza - orientando così i mezzi che intendano effettuare manovre di svolta a sinistra in ingresso e in uscita a eseguire dette manovre in ambiti più lontani dall’ingresso al mercato”. - si legge nell'ordinanza - orientando così i mezzi che intendano effettuare manovre di svolta a sinistra in ingresso e in uscita a eseguire dette manovre in ambiti più lontani dall’ingresso al mercato”.

Inoltre è stata prevista “una particolare disciplina della sosta a servizio dei mezzi per carico/scarico merci del Mercato ortofrutticolo”. Infatti verrà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta per le autovetture private, dalle ore 22 alle 10 del mattino, all'altezza dell'ingresso del mercato: sia lungo tutto il lato destro della carreggiata che va verso il centro che quello sinistro in direzione della Favorita. Verrà a crearsi così uno spazio ad hoc per i mezzi pesanti che dovranno sostare per il carico e scarico delle merci.

“Con il presente provvedimento - spiega il dirigente nell'ordinanza - si intende implementare la sicurezza stradale, la vivibilità del contesto urbano e la funzionalità del mercato con esplicito riferimento alle operazioni di ingresso e uscita dei mezzi che operano in carico e scarico”

Il dirigente del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico Luigi Galatioto ha emanato ieri un'ordinanza con la quale dispone interventi sulla disciplina del transito e della sosta nei pressi del mercato ortofrutticolo. La presenza dello scalo commerciale, e di conseguenza dei tir e di altri mezzi pesanti che ogni giorno scaricano la merce, tutte le mattine rende difficile la circolazione.