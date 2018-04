Nelle ultime ore sta girando un articolo-fake sugli stabilizzati dell'Ars. Si tratta, appunto, di un clamoroso falso che utilizza, però, una pagina di LiveSicilia, la testata di questo giornale e anche la firma di uno dei nostri giornalisti.Quell'articolo, ovviamente non è stato né scritto né pubblicato da LiveSicilia, che ne prende quindi le distanze. Dato però il contenuto dell'articolo e l'utilizzo di questa testata per obiettivi che non conosciamo, il giornale tutelerà in tutte le sedi la propria immagine e quella di chi vi lavora.