- Onorevole che vai, automobile che trovi. Ci sono auto per tutti i gusti e di tutti i costi alla concessionaria “Sala d’Ercole”. Spulciando le carte della passione a quattro ruote, c’è chi tra gli onorevoli dichiara la proprietà di una Maserati Ghibli come il forzistae chi una Opel Corsa del 1991 come il più ricco degli onorevoli, secondo reddito,del Misto. L’auto più nuova è quella del deputato, pure lui forzista, possessore di una Fiat 500X del 2018 mentre quella più datata è la 500F d’epoca dirisalente al 1968., stando alle dichiarazioni sullo Stato patrimoniale dei deputati regionali, è dunque fornito per ogni esigenza e per tutti i desideri. Ci sono tredici auto Fiat, fra Panda, Punto e 500, undici Mercedes, nove Audi, sette Lancia, cinque Bmw e quattro Alfa Romeo. Ma non mancano Nissan (4), Toyota (4), Peugeot, Opel, Citroen, Ford, Suzuki, Dacia, Hundai, Volskwagen e Defender. C’è anche qualche moto. Insomma, è la par condicio automobilistica.Il presidentedichiara un modello non specificato di Mercedes del 2007 e una Fiat Punto del 2011. Il presidente della Regione così conferma la tendenza di maggioranza fra i deputati, secondo le inclinazioni personali. Infatti, se si considera che i modelli Fiat sono numerosi, l’auto preferita dagli onorevoli siciliani è la Mercedes.Il deputato con più vetture, fra auto e moto,è il democraticoche ne dichiara ben cinque. La maggioranza dei parlamentari, invece, una. Ben 15 deputati dell’Ars, poi, stando allo stato patrimoniale dagli stessi dichiarato, non possiedono vetture o altri beni mobili registrati. E vanno a piedi. Un gruppo parlamentare trasversale che, passando pereddi Sicilia Futura edel Pd, va dai pentastellatied, agli esponenti della maggioranzadi Forza Italia,di Popolari e autonomisti,, di Fratelli d'Italia,Ecco l’elenco delle auto per ogni deputato (esclusi, ovviamente, quelli che non ne dichiarano).Elvira Amata,Fratelli d'Italia (Mini R56 - gruppo Bmw, 2012);Giuseppe Arancio, Pd (Mercedes C 200, 2012);Alessandro Aricò, Diventerà Bellissima (Smart – gruppo Mercedes, 2017);Giorgio Assenza, Diventerà Bellissima (Nissan X-trail, 2015);Anthony Barbagallo, Pd (nella dichiarazione sullo stato patrimoniale non è presente la sezione 2 della dichiarazione patrimoniale dove sono indicate le vetture);Giovanni Bulla, Udc (rimanda a un allegato non disponibile);Giovanni Cafeo, Pd (Mercedes Classe A 180 Cdi, 2013);Tommaso Calderone, Forza Italia (Maserati Ghibli, 2014 - modello Fiat non specificato del 2009 ).Giancarlo Cancelleri, M5s (Fiat 500 L, 2013);Rossana Cannata, Forza Italia (Citroen C3, 2012);Francesco Cappello(Dacia Sandero Stepway, 2016);Marianna Caronia, Forza Italia (Fiat 500 L, 2014);Antonio Catalfamo, Fratelli d'Italia (Fiat Panda, 2012);Michele Catanzaro, Pd (Alfa Romeo 147, 2007);Giuseppe Compagnone, Popolari e autonomisti (Audi A4, 2004 – Lancia Musa, 2008);Toto Cordaro, Popolari e autonomisti (Audi A5 sport);Antonello Cracolici, Pd (Audi Q3, 2012);Francesco De Domenico, Pd (Toyota Rav4, 2011 – Fiat 500L, 2014 – Ciclomotore X3768M, 2010- Honda Transalp, 2010 – Malaguti, 2006);Antonino De Luca, M5s (Alfa Romeo Giulietta, 2012);Cateno De Luca, Misto (Opel Corsa, 1991 mentre è intestata alla moglie una Volkswagen Golf, 2016);Giovanni Di Caro, M5s (Fiat Bravo, 2008 – Fiat Panda, 2006);Nunzio Di Paola, M5s (Ford Focus, 2009);Nello Dipasquale, Pd (Lancia Musa, 2010);Marco Falcone, Forza Italia (Audi A4, 2016 – Peugeot 108, 2017 – Toyota Yaris, 2000);Claudio Fava, Misto (Lancia Thetys, 2005 – Defender, 2003 - Moto Guzzi, 1995);Angela Foti, M5s (Fiat 500 L, 2013);Luigi Genovese, Forza Italia (Lancia Delta, 2010 e Chatenet Ch26, 2017);Bernadette Grasso, Forza Italia (Mercedes Classe A 180 Cdi, 2013);Baldo Gucciardi, Pd (Polo Volkswagen, 2015 e Nissan Quashquai 2015);Margherita La Rocca Ruvolo, Udc (Mercedes Classe A, 2015);Roberto Lagalla, Popolari e autonomisti (Audi A4, 2013);Luisa Lantieri, Pd (Audi A3, 2008 e Audi Q3, 2017);Elenora Lo Curto, Udc (Audi A6, 2008);Giuseppe Lupo, Pd (Lancia Libra, 2004);Michele Mancuso, Forza Italia (Fiat 500X, 2018);Matteo Mangiacavallo, M5s (Hundai Ix35, 2013 - Peugeot 206, 2001);Gianfranco Miccichè, Forza Italia (Bmw X3,2009 - Nissan Micra, 2006);Giuseppe Milazzo, Forza Italia (Fiat Panda, 2007);Nello Musumeci, Diventerà bellissima (Mercedes, 2007 – Fiat Punto, 2011)Valentina Palmeri, M5s (Suzuki Swift, 2007);Papale Alfio, Forza Italia (Fiat Panda, 2011 e Citroen C4, 2006);Giorgio Pasqua,M5s (Toyota Yaris, 2017 - Piaggio Beverly 250, 2006);Carmelo Pullara, Popolari e autonomisti (Lancia Ypsilon, 2004 - Yamaha Majesty, 1998);Orazio Ragusa, Forza Italia (Audi A6, 2009);Tony Rizzotto, Misto (Mercedes Classe A, 2001);Giusy Savarino,Diventerà Bellissima (Mercedes Classe A 200 Cdi, 2015)Riccardo Savona, Forza Italia (Alfa Romeo Spider, 1997 - Mercedes ML 320 Cdi, 2006);Roberta Schillaci,M5s (Smart for two – gruppo Mercedes,, 2004);Salvatore Siragusa, M5s (Bmw 320 Touring, 2009 - Nissan Qashquai, 2011- Opel Agila, 2012);Luigi Sunseri,M5s, (Mercedes Classe A 200 Cdi, 2015 - Alfa Romeo 147, 2003).Sergio Tancredi, M5s (nella dichiarazione sullo stato patrimoniale non è presente la sezione 2);Giampiero Trizzino, M5s (Moto Bmw, 2012);Mimmo Turano, Udc (Fiat 500F, 1968 e Ford Galaxy, 2008);Valentina Zafarana,M5s (Toyota Yaris, 2016);Stefano Zito,M5s (Toyota Corolla, 2004);