ROMA - "Se Forza Italia perde qui in Molise c'è il rischio che questa situazione potrebbe dare luogo a un governo Lega Fratelli d’Italia che, al di là di quello che potrebbe succedere da noi, provocherebbe la fuga d’imprese, la fuga di capitali, la fuga dei fondi di investimenti e quindi un disastro nei mercati azionari. L’Europa ci isolerebbe completamente, banche che fallirebbero e quindi ci sarebbe per l’Italia un destino assolutamente da scongiurare". Sono le parole espresse dall'ex premier, Silvio Berlusconi, nel corso di una cena elettorale a Termoli, in vista delle Regionali, riportate in esclusiva dal Corriere della Sera che, sul suo sito, ha pubblicato anche un video.