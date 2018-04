del trapianto di uno dei quattro embrioni fatti congelare dalla donna con l'intenzione di tentare la strada della fecondazione in vitro per diventare madre.

I genitori delle due vittime hanno intrapreso una battaglia legale al termine della quale hanno ottenuto la custodia degli embrioni.

Nel gennaio 2017 hanno raggiunto il Laos e si sono rivolti ad una madre surrogata.

Il piccolo Tiantian è venuto alla luce lo scorso dicembre. In quel momento per i nonni è iniziato un nuovo calvario giudiziario. Hanno dovuto sottoporsi al test del Dna per dimostrare la loro parentela con il bimbo e ottenere la sua custodia.

Tiantian conoscerà la verità sulla sua nascita solo quando sarà più grande. Sino ad allora i nonni intendono dirgli che i genitori si trovano all'estero.

un bimbo cinese nato quattro anni dopo la morte dei genitori, sta facendo il giro del mondo. Il suo caso ha dell'incredibile. I genitori sono morti in un incidente stradale nel marzo del 2013.