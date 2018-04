MILAZZO (MESSINA) - Militari della guardia di finanza della compagnia di Milazzo hanno sequestrato attrezzature informatiche in quattro locali ufficialmente adibiti a Internet point che, secondo l'accusa, funzionavano da centri di raccolta e gestione di scommesse non autorizzate per conto di allibratori esteri privi delle necessarie concessioni rilasciate dall'amministrazione dei Monopoli ad operare nel territorio nazionale. Nei quattro pubblici esercizi, a Milazzo e a Pace del Mela, sono stati sequestrati complessivamente nove personal videoterminali, sei stampanti e la strumentazione informatica utilizzata per il collegamento telematico con la società di scommesse estera.(ANSA).