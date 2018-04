"Prima si sentiva come un'ebrea perseguitata dai nazisti, poi Palermo non era alla sua altezza, adesso minaccia di lasciare la città perché non ha uno spazio dove provare, cosa che peraltro ripete da anni. Tuttavia, tra spettacoli e didattica, presidia i maggiori teatri di Palermo, dal Biondo al Massimo. A questo punto facciamo un crowdfunding per aiutare Emma Dante a pagarsi uno spazio, sempre che non le diano prima Palazzo delle Aquile, sede del Comune. Altrimenti, che se ne vada via da Palermo. Ma questa volta per davvero", scrive su Facebook un giovane giornalista, Giulio Giallombardo. Ed ecco le reazioni. In difesa della regista si schiera invece l'attrice Ester Cucinotti: Per me state facendo una polemica stupida e sterile". Incalza la scrittrice Beatrice Monroy: "Emma è una grande artista"(ANSA).