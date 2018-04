Il video della sua esecuzione fece il giro del mondo.

Inginocchiato in una fossa, in un campo alla periferia di Baghdad, Quattrocchi chiese di essere giustiziato a volto scoperto. "Vi faccio vedere come muore un italiano", disse pochi istanti prima dell'esecuzione diventando un eroe.

, un 36enne siciliano che lavorava in Iraq come guardia di sicurezza privata, fu giustiziato senza pietà dalle Falangi Verdi di Maometto con due colpi d'arma da fuoco.(Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio) che sarebbero stati liberati dopo 58 giorni di prigionia, Quattrocchi, originario di Catania, andò incontro ad una sorte diversa.