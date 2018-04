PALERMO - "Mentre fuori c'è il terremoto, sarebbe un suicidio barricarsi dentro casa, saremmo spacciati. Per questo motivo dobbiamo pensare a percorsi nuovi ed evitare che il tetto ci crolli in testa. Abbiamo l'esigenza di costruire un 'nuovo campo' che chiami a raccolta tutti quelli che non si riconoscono nel populismo e che, invece, sentono l'esigenza di trovare una casa politica nuova che diventi lo spazio possibile per tutti i riformisti e moderati d'Italia. Questa giornata di grande partecipazione e con tanti interventi è il primo passo". Lo ha detto Davide Faraone, introducendo i lavori della kermesse dei renziani siciliani a Trabia (Pd) per la costruzione di un "nuovo campo" Pd."Il risultato elettorale del 4 marzo - ha aggiunto - è la fotocopia di quello che sta accadendo ai partiti socialisti europei. Noi abbiamo contenuto la frana, ma ci siamo riusciti grazie a un Pd che in questi anni, con Matteo Renzi, ha cambiato fortunatamente pelle. Il risultato deludente, però, ci obbliga a guardare avanti. Lo dico senza se e senza ma, noi non ci guarderemo indietro mai". "Abbiamo grandi praterie davanti a noi - ha concluso - e questa idea tafazzista della traversata del deserto non la condivido. Dalla Sicilia può nascere un nuovo e inedito modello che contagi l'Italia e che, da qui ad un anno, ci consenta di diventare competitivi e vincenti in Europa".A Trabia ha preso la parola anche il deputato regionale Nello Dipasquale: "Oggi è il momento di far ripartire l'azione politica con un progetto e una proposta strategica vincente e credibile rivolta al ceto medio e alle fasce più deboli, che hanno sempre determinato storicamente i più grandi risultati - ha affermato -. Il ceto medio e le fasce più deboli - aggiunge- hanno bisogno di risposte immediate di occupazione, di sviluppo e quando ti trovi una classe dirigente che ti illude con proposte utopiche, che possono risolvere le ferite della crisi, è chiaro che gli argomenti della politica non hanno presa. Facciamo governare il M5S e presto il populismo e il qualunquismo falliranno e il Pd e la politica torneranno ad essere nuovamente protagonisti".(ANSA).