PALERMO - I carabinieri hanno arrestato Francesco Unniemi, 29 anni, accusato di spaccio e detenzione di droga. Il giovane utilizzava, secondo l'accusa, il vano di un contatore dell'acqua per nascondere lo stupefacente in via Senocrate d'Agrigento allo Zen 2 a Palermo. Nel corso della perquisizione del contatore i militari hanno trovato 34 dosi di hashish, 5 dosi di marijuana e 103 euro. Dopo la convalida dell'arresto, il giovane è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.(ANSA).