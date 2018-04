nel corso del suo show "Fratelli di Crozza" in onda sul canale Nove. Il comico genovese ha preso spunto dallo 'spettacolo' offerto dall'ex premier durante la dichiarazione congiunta del centrodestra letta da Matteo Salvini dopo le consultazioni. In quell'occasione, l'ex Cavaliere ha rubato la scena sia al leader della Lega che a Giorgia Meloni con il suo intervento inaspettato.chi è democratico da chi non conosce neppure l'abq - esordisce Crozza-Berlusconi - I 5 Stelle non conoscono la democrazia e sarebbe il caso di dirlo ai 'cosi', agli italiani".ma torna dopo qualche secondo per fare una precisazione su Salvini: "Mi sono dimenticato di dire che il foglio che ha letto 'coso'...quello vestito male...il mio valletto...l'ho scritto io! Qui c'è la mia calligrafia".mostra tutta la sua insofferenza: "Stare dietro a Salvini come un vecchio rimbambito, come una Meloni qualsiasi, alla mia età di 46 anni non me l’aspettavo"."Non mi vedrete mai più. Voglio morire qui. Così vediamo se poi domani i giornali parlano di Salvini". L'esilarante sketch si conclude con Crozza-Berlusconi portato via con la forza.