. E in realtà non si è nemmeno conclusa. Ma in un certo senso è già tempo di bilanci. E il critico d’arte, al termine della sua parentesi nella giunta Musumeci. Un rapporto con la Regione che proseguirà, nelle vesti di consulente.. Troppi interessi hanno umiliato e umiliano la sua bellezza, infierendo sul paesaggio nell'osceno sviluppo dell'energia eolica, su cui convergono, in una comune prova di insensibilità estetica. Penso a, mai letti da questi siciliani che non amano la Sicilia e la trattano come l'Olanda”.“Combatterò dal Parlamento questo cancro che ha sfigurato molti paesaggi di Sicilia: è il solo rimpianto che ho per la funzione che ho abbandonato. Riconosco l'attenzione e la sensibilità del presidente Musumeci che mi ha, contestualmente alle mie dimissioni, investito dell'onorevole compito di soprintendere e promuovere le grandi mostre e proseguire l'impegno per la ricostruzione del Tempio G di Selinunte”.“Ho conosciuto e ammirato – dice Sgarbi - l'impegno di molti soprintendenti, direttori e funzionari, e spero di continuare con loro la collaborazione che ci ha consentito di portare avanti molte importanti iniziative. Ricordo in particolare. Hanno lavorato con noi anche il rettoree il presidente della Fondazione Sicilia, anime nobili”.“Li rimpiangerò anzi li ritroverò in perfetta armonia con il nuovo assessoreche mi è stato sempre vicino e ha condiviso ogni proposta e ogni progetto, anche di non suo diretto interesse. È un uomo intelligente, sottile, entusiasta, e ho piena fiducia in lui che ha pure più esperienza di me”“Sono felice che Musumeci abbia nominato assessore Tusa, consapevole delle sue capacità e dell'importanza della continuità, addirittura potenziate nell'impegno che ci accomuna. Sono già stato Alto commissario per la Regione e come consulente potrò raccomandare alcune priorità nella definizione dei Parchi archeologici, nel completamento dei lavori sospesi al tempo del presidente della Regione Raffaele Lombardo nella Villa del Casale di Piazza Armerina e, inevitabilmente, nel perfezionamento del piano della Regione per Palermo Capitale italiana della cultura”.: “A Palermo dovranno essere portate a compimento le proposte per lo Steri e per il Villino Favaloro, oltre a concludere il dialogo iniziato con l'assessore, sul Reale Casino di Ficuzza, quale nuova sede espositiva. Il giorno delle mie dimissioni ho incontrato i principi di Borbone, desiderosi di poter partecipare attivamente alla rinascita di Ficuzza: un sogno che non è finito”. Così come sembra non essere finito l'interesse di Vittorio Sgarbi per la Sicilia.