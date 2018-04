PALERMO - La polizia di Palermo indaga sulla morte di un 27enne, D.L., il cui corpo è stato ritrovato in un condominio di viale Campania. Il giovane, che pare non abitasse nel palazzo in questione, sarebbe precipitato dal sesto piano. Sul posto anche gli agenti della Scientifica, che stanno cercando di capire se si tratti di un suicidio o di un tragico incidente.