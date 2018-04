vogliamo andare in fondo a questa delicata situazione. Ma che sia chiaro: vogliamo restare un'anomalia, acqua e rifiuti a Palermo sono e resteranno risorse pubbliche. Se in Regione qualcuno ha altre idee se le levi dalla testa". Queste le prime parole espresse dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso dell'attesa conferenza stampa sull'emergenza rifiuti in città. Da dieci giorni forze politiche e cittadini attendevano un chiarimento dal primo cittadino sulle condizioni in cui versa Palermo dopo il guasto all'impianto di pretrattamento rifiuti a Bellolampo.da parte del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, che ritiene "anomali" i guasti all'impianto accusando Rap e Comune di una cattiva gestione dell'impianto Tmb e di uno scarso impegno nella raccolta differenziata, Orlando e l'assessore Sergio Marino avevano duramente rispedito al mittente le accuse. "Lo stesso funzionario regionale che da un anno impone alla Rap e ai cittadini di Palermo il funzionamento del Tmb al 120% delle proprie capacità per far conferire i rifiuti di oltre 30 comuni - sono state le loro parole in settimana - oggi scrive che sarebbero la Rap e il Comune gli inadempienti".