L’iniziativa è promossa dall’Assci, presieduta da Giuseppe Spera. Interverranno il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, e il presidente della Camera di commercio di Palermo e di Confindustria Palermo, Alessandro Albanese.

PALERMO - Martedì 17 aprile alle 9,30, presso la sede della Camera di Commercio di Palermo, in via E. Amari n. 11, verrà siglato un protocollo d’intesa tra l’Assci (Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia del credito alle imprese) e le associazioni aderenti che ha come obiettivo rendere più efficace il sostegno, attraverso il credito, alle imprese in difficoltà finanziaria perché vittime di estorsioni, usura o altre forme di “abuso” e sviluppare un’attenta azione di prevenzione dei fenomeni usurai.