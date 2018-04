“No, non mi sento un capoufficio. Conosco la macchina della Regione, so benissimo quali sono i ruoli. L'assessore ha un ruolo di indirizzo politico, deve essere colui che interpretando l'indirizzo politico della giunta lo traduce nello specifico”.“Sì, ne ho contezza a fino ad ora non ho mai partecipato a una riunione di giunta. È evidente che il compito dell'assessore ai Beni culturali è quello di far sì che le poste debbano essere più cospicue per questo settore. D'altronde io sono convinto, da cittadino, che la vera ricchezza di questa regione sia la cultura. E su quella dobbiamo investire. Abbiamo già a disposizione altre fonti di finanziamento, che sono i fondi europei e poi la creazione di un circolo virtuoso di collaborazioni con i privati”.“Bisogna passare dalla teoria alla prassi. Noi abbiamo delle norme che sono molto farraginose: dobbiamo invogliarli i privati. Di fronte a una burocrazia in cui nessuno decide, il privato si scoccia e se ne va. Dobbiamo cercare di snellire l'attività delle soprintendenze che devono essere un po' più rapide”.“Sì, ci ho pensato. Per esempio a proposito di decisioni di carattere organizzativo. Come potenziare il settore del restauro. Lo dico perché viaggio molto in Africa, in Paesi che vedono nell'Italia un partner privilegiato. Anche loro hanno l'idea dello sviluppo dei Beni culturali ma non hanno i mezzi. Noi potremmo diventare un polo di riferimento per loro nelle tecnologie innovative dei Beni culturali”.“Secondo me è giusto, io accorperei anche la Soprintendenza del mare. La mia idea è creare quello che Andrea Emiliani creò in Emilia Romagna, l'Istituto superiore dei Beni culturali, che lavori soprattutto sull'innovazione tecnologica sviluppando progetti a livello sperimentale e prototipale”.“Lo ha nominato il presidente Musumeci durante il suo brevissimo interim. Credo che ora lo dovrei rinominare io. Con lui ho un ottimo rapporto, sicuramente tutti soffriamo ogni tanto delle sue intemperanze”.“Io mi auguro di durare a lungo. Ma non per me, perché ho fatto tante cose e posso considerarmi soddisfatto della mia vita e della mia carriera. Ma per il bene della Sicilia, che duri poco l'assessore non è una cosa positiva. Io spero nel ritorno alla normalità, dobbiamo smettere di ragionare sempre in emergenza. Perché dobbiamo arrivare al 12 agosto per capire chi rimane a Ferragosto per non chiudere i musei?”.“Secondo me è fondamentale. Uno dei nostri problemi più grossi è che non comunichiamo. Dico sempre che a Gela c'è un museo archeologico che è uno dei più belli. Chi lo sa? La comunicazione dovrebbe farla il Turismo. E un accorpamento potrebbe essere utile”.“È quello che voglio fare. E ovviamente anche con le Infrastrutture”.“C'è un maggiore interesse e sono state fatte cose positive: il restauro della Villa del Casale, l'apertura di nuovi musei, eventi che hanno attratto il pubblico. Ma non dobbiamo cullarci sugli allori. Dobbiamo tenere presente che tutti i Paesi del Nord Africa sono chiusi, non parliamo del vicino Oriente. Sicilia, Malta, Spagna e Grecia certamente ne hanno beneficiato”.“Mi sono documentato. Ho visto che in alcune regioni d'Italia hanno fatto una legge sull'editoria che dà agevolazioni ai piccoli editori e lì, per esempio in Campania, c'è stato un boom di pubblicazioni e un aumento egli acquisti. Ma c'è stato anche un programma di diffusione attraverso le biblioteche zonali. L'editoria è fondamentale: la gente deve leggere, va alimentato il circuito delle biblioteche ma anche quello dei musei. C'è il famoso esempio del museo di Marianopoli dove vanno 150 persone all'anno. Una realtà come quella deve essere un centro di aggregazione locale, il museo come il posto dove andare a prendere il caffè o vedere un concerto”.