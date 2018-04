in passato

. È andata cosi... Buona domenica a tutti". Carlo Verdone condivide sui social un video da lui girato con il cellulare a bordo di un aereo alle prese con una "leggera turbolenza"."Un po' di nuvolosità sopra i Casteli che ci procura questa leggera turbolenza, dovrebbe terminare nel giro di dieci minuti". La comunicazione di servizio non basta a tranquillizzare l'attore romano che - per sua stessa ammissione - ha sofferto di ansiacommenta mostrandosi visibilmente preoccupato. Lo scorso febbraio, durante un congresso organizzato dalla Società italiana di psicopatologia, Verdone aveva svelato di avere lottato per anni contro l'ansia e contro la paura dell'aereo.- aveva dichiarato - Non ho più paura neppure dell'aereo. L'ansia era una specie di adrenalina in più, incanalata bene è un turbo nella vita. Si soffriva da una parte, ma era qualcosa di importante se immagazzinata in modo giusto".. "Grande Carlone sempre sul pezzo!!!", "Anche io... ho una 'leggera' paura (diciamo così), per le turbolenze... non si sa mai. Comunque...vada ...sei un grande", "Carlo io sgrano il rosario al decollo e all'atterraggio....ogni volta dico 'mai più!' Ma poi....penso: ma con tanti aerei che volano proprio il mio deve cadere??ahahahah antisfiga !!!", "Scusa ma prima de parti non hai ascoltato il bollettino dei naviganti? Magari se piavi quello dopo te lasciavi a perturbazione alle spalle più o meno all’altezza de Parma", recitano alcuni commenti.