Siamo nei primi anni del Cinquecento. Il giureconsulto palermitano Jacopo de Basilicò, devoto alla Madonna, durante un viaggio in Terra Santa resta affascinato dalla chiesa di Nostra Signora dello Spasimo a Gerusalemme.dei padri di Monte Oliveto, nell’antico quartiere della Kalsa. Una struttura architettonica che utilizza il linguaggio tardo gotico caratteristico del primo Rinascimento siciliano., la realizzazione di due opere da collocare all'interno della chiesa. Gagini è incaricato di scolpire l'altare marmoreo da situare nella navata meridionale per incorniciare un grande dipinto su tavola del maestro Raffaello, raffigurante “L'andata al calvario”, divenuta celebre col nome di “Spasimo di Sicilia. Il capolavoro, che secondo il Vasari “ha più fama e reputazione del monte Etna”, è oggi esposto al museo del Prado di Madrid., andarono per le lunghe: dovevano durare sei anni ma andarono avanti per trent’anni senza essere mai completati perché la minaccia dell'armata turca porterà a edificare un bastione di difesa nell'area a ridosso dello Spasimo. Da quel momento l'affascinante edificio avrà numerose destinazioni d'uso: primo teatro pubblico di Palermo, lazzaretto, ospizio, deposito e ospedale civico sino al 1986.La storia dell'altare e del dipinto inizialmente vanno di pari passo per poi separarsi per sempre, quando nel 1661Anche per l'altare comincia una vera e propria odissea: trasferito, dove subisce delle trasformazioni strutturali. Negli anni sarà più volte trasferito e smembrato, e arriverà al Museo Nazionale dell'Olivella (oggi museo Salinas). Nel 1951, le collezioni archeologiche vengono separate da quelle d'arte medievale e moderna (esposte al museo Abatellis) e così viene portato a Bagheria, nella sede gesuitica di villa San Cataldo.: “Dell’altare se ne erano perse le tracce, era dato per disperso da molti studiosi a causa dei bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. L’ho individuato nel 1986, era smontato in diversi pezzi, alcune colonne in piedi, altre nella cappella e il resto sparpagliato”.“Proprio così, - spiega la studiosa - sono riuscita a trovarne una nell'archivio fotografico della Soprintendenza in via dell'Incoronazione, si trattava di una foto di quando l'altare era collocato nella chiesa sul Cassaro”.Lo Spasimo che sino a quella data era stato utilizzato come ospedale civico viene riaperto dopo i lavori di restauro nel 1995. Grazie al lavoro d’investigazione della storica dell'arte si è resa possibile l’esatta catalogazione dei vari pezzi dell’altare e l’ordine con cui dovranno essere rimontati.e numerosi assessori, tecnici ed esperti, hanno promesso e garantito il suo restauro e montaggio, ma l'opera del Gagini giace ancora triste e solitaria, oltreché fatta a pezzi, ben 50 pezzi, all'interno della cappella Anzalone dello Spasimo, detta anche cappella di Santa Maria del Riposo.e riguarda solo l'altare e non la cappella. Un destino tormentato il suo e un epilogo ancora oggi incerto, nonostante l'ottimismo dei numerosi assessori, tecnici ed esperti.Durante la presentazione dell’articolato programma di, davanti a tutte le autorità istituzionali presenti per l'occasione, è stato per l’ennesima volta dichiarato che l'opera del Gagini sarebbe stata rimontata entro il 2018 e l'opera di Raffaello riprodotta in collaborazione conIn effetti se non ora quando? Se non sarà possibile nell'anno di Palermo capitale, quando? “Non so più cosa dire e cosa pensare – conclude Maria Antonietta Spadaro, che è anche consulente a titolo gratuito del Comune di Palermo – quando ho ritrovato l’altare ero giovane e convinta che presto avrebbe avuto una sua collocazione, adesso sono molto perplessa”.“Abbiamo verificato la documentazione tecnica presentata dall’impresa Comes, che si è aggiudicata i lavori – chiarisce l'architetto Paolo Porretto, dirigente del Comune e Responsabile unico del procedimento – siamo certi che massimo entro trenta giorni potremo procedere all’avvio del cantiere. L. In tutta la Sicilia si contano almeno venti riproduzioni dello Spasimo, molte delle quali realizzate nel XVI secolo, altre in epoche successive a Catania, Caltanissetta, Castelvetrano, Sciacca e Ganci.La perdita di quest’opera costituisce un gap rilevante e una volta ricomposta la “macchina marmorea” di Antonello Gagini bisognerà affrontare il problema: cosa incornicerà l’altare che un tempo esaltava il capolavoro di Raffaello?, la soluzione trovata per colmare il “vuoto” era stata quella di inserire una pala marmorea del Marabitti, grazie all’adattamento eseguito dallo scalpellino e architetto Josuè Durante. Oggi si potrebbe proporre l’alternanza di copie d’autore e d’epoca, in attesa di convincere il museo madrileno del Prado a cedere in prestito il quadro raffaelliano per una mostra temporanea a Palermo. Sperare è lecito e vuole essere un augurio per la città.