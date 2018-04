PALERMO - Un corso di caseificazione per promuovere la crescita, l’integrazione culturale e sociale dei soggetti “limitati nella libertà” ospitati presso l’Istituto Penale per minorenni “Malaspina” di Palermo. Tre giorni di formazione teorica e pratica, con la consegna degli attestati ai dieci ragazzi che hanno partecipato al corso con tanto entusiasmo e voglia di imparare un mestiere. Un evento formativo promosso dalla Commissione Distrettuale del “Progetto di Caseificazione” 2110° Sicilia-Malta, organizzato in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, l’Università degli Studi di Palermo, il Soroptimist International Club Palermo, il Ministero di Giustizia e la Coldiretti che ha fornito le materie prime.Durante i tre giorni di formazione, i minorenni limitati nella libertà personale, provenienti anche da paesi del Maghreb, dell’Africa sub- sahariana e dall’est europeo, hanno acquisito tecniche sulle modalità di produzione dei latticini e informazioni sulle razze da latte maggiormente allevate in Sicilia fino al consumo intelligente di derivati e latticini. Gli allievi hanno acquisito nozioni elementari sulle norme igienico sanitarie di base per poter operare in sicurezza nel settore della produzione alimentare.L’obiettivo del progetto è quello di dare l’opportunità di un eventuale inserimento nel settore dell’industrie lattiero-casearie oltre che acquisire competenze proprie, legate alla produzione di prodotti tipici locali, mettendole a disposizione di soggetti. “La realizzazione di corsi mirati a dare una competenza professionale a persone che, per vari motivi, non hanno la possibilità di realizzarsi in un settore produttivo è per noi motivo di grande orgoglio. Trasmettere le basi della nostra tradizione nelle produzioni lattiero-casearie è un ulteriore messaggio di apertura socio culturale della Sicilia che si adopera per trasmettere dei valori a delle categorie sociali che sono meno fortunate di altre”, ha detto il direttore sanitario dell’Izs Sicilia Santo Caracappa.