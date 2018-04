Nella mappa delle succursali delle Poste più bersagliate dai malviventi in città, ci sono cinque uffici che finiscono ripetutamente nel mirino, incluse le filiali in cui il servizio è stato sospeso. Via Antonio Ugo, via Ferrari Orsi, via Gaspare Palermo, via Brunelleschi, via Nicastro e via Enrico Toti, sono in assoluto quelle che hanno subito più rapine da febbraio ad oggi.. In via Palermo, l'ultimo è stato messo a segno soltanto quattro giorni fa: a fare irruzione nei locali è stato un rapinatore solitario che ha fatto intendere di essere armato e ha minacciato clienti e dipendenti. Una volta davanti allo sportello, si è fatto consegnare i soldi dall'impiegato, poi è fuggito a piedi.Il triste "podio", però, spetta alla succursale 21, che si trova all'angolo tra le vie Antonio Ugo e Rudinì, a pochi metri dalla stazione centrale. Qui i rapinatori sono entrati in azione tre volte nel giro di tre settimane. Un colpo ogni sette giorni che alimenta la paura tra chi lavora nell'ufficio, che fino a poco tempo fa poteva contare sulla presenza di un vigilante.. Ancora una volta, si tratta delle filiali che si trovano nelle zone popolari e nel centro storico. "Dopo aver lanciato l'allarme, alcune settimane fa - prosegue - abbiamo chiesto un incontro con l'azienda, ma aspettiamo ancora di essere convocati. Il budget - ribadisce - è stato ridotto, ma non si può e non si deve risparmiare sulla pelle dei lavoratori".. "I dipendenti sono terrorizzati - prosegue Affatigato - e ci dispiace rilevare che su questo aspetto c'è una certa superficialità. Devono esistere le condizioni per lavorare con serenità".in viale Regione Siciliana 226, in via Boccadifalco e in largo Pozzillo, gli addetti alla sicurezza sono stati rimossi all'inizio del nuovo anno, mentre sono ancora presenti in via Leonardo da Vinci, via Pergusa, allo Sperone, a Sferracavallo, a Cinisi e a Ficarazzi. "Sembra assurdo tornare a parlare di guardie armate - conclude Affatigato - ma bisogna adeguarsi ai tempi e tutelare ad ogni costo i lavoratori, la quale incolumità, in questo modo, viene fortemente messa in pericolo".